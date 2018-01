Un homme découpe le hijab d’une écolière

Une écolière âgée de 11 ans de Toronto dit avoir été attaquée par un homme qui a découpé des parties de son hijab à l’aide de ciseaux. La police de Toronto dit rechercher un suspect et considérer l’affaire comme un crime haineux. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et la première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne, ont réagi en affirmant que le geste ne reflétait pas les valeurs des Canadiens. Khawlah Norman, une écolière de sixième année, se dirigeait vers son école avec son jeune frère. Elle a raconté qu’un homme s’est approché d’elle par-derrière. Celui-ci a baissé son capuchon et a commencé à découper l’arrière de son hijab. Elle s’est retournée et a crié. L’homme a alors pris la fuite. À son arrivée à l’école, vers 9 h, elle a constaté que son vêtement avait un accroc d’une longueur de 30 centimètres. Sa mère exhorte la police à considérer cet incident comme un crime haineux. Un porte-parole du conseil scolaire du district de Toronto, Ryan Bird, dit que de l’aide sera offerte à l’écolière et à sa famille.