Une tempête hivernale attendue au Québec

Transports difficiles

☔❄⚠ Des conditions hivernales difficiles sont prévues au cours des prochaines heures. Planifiez vos déplacements à l’avance et soyez prudents! ? https://t.co/NXu1FziEnI — STM (@stminfo) 12 janvier 2018

Ailleurs au Canada

Après avoir connu des températures polaires durant le temps des Fêtes, puis un redoux au cours des derniers jours, le Québec s’apprête à retrouver non seulement le froid, mais aussi le verglas, la neige et la poudrerie pour la fin de semaine.Environnement Canada a émis une alerte de tempête hivernale pour plusieurs secteurs du Québec de même que des avertissements de froid extrême pour certaines régions, dont l’Abitibi, l’Outaouais, les Laurentides et le Saguenay—Lac-St-Jean.Après avoir avoisiné les 10 degrés Celsius vendredi, les températures descendront en effet graduellement, jusqu'à atteindre environ -20 degrés dimanche.Une combinaison de conditions particulièrement difficiles est à prévoir dans Charlevoix, en Estrie, dans le Bas-Saint-Laurent, en Mauricie, dans Lanaudière, en Gaspésie, dans la région de Québec et dans la grande région de Montréal.« On prévoit une chute considérable des températures, des précipitations verglaçantes et de la neige au cours des 24 prochaines heures », signale Environnement Canada.Avec la baisse des températures, la pluie se changera en pluie verglaçante vendredi soir, puis en grésil et en neige durant la nuit. De 15 à 30 cm de neige sont attendus sur le Québec, selon les régions. La vallée du Saint-Laurent devrait être particulièrement affectée.Étant donné les chutes de neige et des vents importants, avec des rafales de 40 à 50 km/h, de la poudrerie est à prévoir sur les routes. La Société de transport de Montréal conseille à ses usagers de planifier leurs déplacements en avance étant donné les conditions climatiques prévues.Étant donné la « fluctuation de températures » prévues, Urgences-Santé recommande même aux habitants de Montréal et de Laval « d’éviter de sortir de leur domicile dans la mesure du possible » et appelle à la prudence en cas de déplacement.À l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal, plusieurs vols sont déjà annulés ou retardés. Consultez la liste des départs et celle des arrivées Dans le reste du Canada, les conditions climatiques ne sont guère plus réjouissantes. Du froid extrême est prévu dans les Prairies et dans le nord de l’Ontario jusqu’à dimanche matin, du blizzard affectera certaines régions du Nunavut, et de la pluie forte ou verglaçante est prévue dans plusieurs provinces de l’Est canadien, dont le Nouveau-Brunswick.