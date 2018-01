Quoi surveiller aujourd'hui?

3

«Ebdo», nouvel hebdo

Audace rare en ces temps de crise des médias : un nouvel hebdomadaire d’informations générales imprimé lance son premier numéro aujourd’hui en France. Baptisé Ebdo, il se veut non partisan et tire à 200 000 exemplaires de 100 pages, sans publicités.

Le nouveau journal payant ne sera même pas disponible en ligne. Il se vend environ 5 $ (3,50 euros) et espère réunir 70 000 abonnés d’ici la fin 2019. Le contenu met l’accent sur les reportages de fond — dont une bédé scientifique, un dossier de vie quotidienne et des enquêtes — et la qualité de l’écriture, choix qui ont fait leurs preuves d’intérêt dans les magazines XXI et 6Mois (ci-dessus) des mêmes propriétaires.