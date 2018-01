Le Centre culturel islamique de Québec se mobilise contre l’itinérance

Après être intervenus dans la métropole, des organismes musulmans se mobilisent, cette fin de semaine, pour venir en aide aux itinérants de Québec qui ont fait face à un hiver particulièrement rude jusqu’à présent.

« Vous et moi, on se plaint de l’hiver, mais on se plaint un peu le ventre plein parce qu’on a un toit sur la tête », a résumé en entrevue l’imam Hassan Guillet.

L’an dernier, M. Guillet avait livré un sermon remarqué lors de la cérémonie en l’honneur des victimes de la fusillade. « Nous allons bientôt commémorer la fusillade à la grande mosquée et, comme citoyens québécois de confession musulmane, on a été très touchés de la solidarité que la société québécoise a manifestée lors de ces événements tragiques, et c’est la moindre des choses de retourner la gentillesse. »

M. Guillet doit prononcer vendredi un prêche spécial au Centre culturel islamique de Québec afin d’enjoindre aux musulmans de Québec de faire des dons. Les fonds ainsi amassés seront ensuite versés au refuge Lauberivière, de Québec.

Comme à Montréal

L’activité est coordonnée par l’organisme Islamic Relief Canada, qui a organisé une activité du même genre dans la métropole la fin de semaine dernière en réaction à la vague de froid. On avait alors distribué des « trousses d’hiver », des manteaux et des repas chauds aux itinérants en collaboration avec la Mission Old Brewery.

L’imam Guillet dit jouer le rôle d’« ambassadeur » pour cet organisme. Lorsqu’on lui fait remarquer que la température s’annonce beaucoup plus clémente au cours des prochains jours, l’imam répond que le projet avait démarré en pleine vague de froid et qu’ils « annoncent une tempête samedi ». Il ajoute que les manteaux qui seront donnés serviront bien un jour, si ce n’est pas en fin de semaine.

Quant à savoir s’il s’agit d’une manière pour les organismes musulmans d’améliorer leur image et d’apaiser certaines tensions, l’imam rétorque que « ce n’est pas l’objectif », mais que « si ça aide des gens à mieux comprendre, tant mieux ».

Chez Lauberivière, on confirme que des représentants d’Islamic Relief Canada « ont appelé pour donner un coup de main ».

Selon le directeur Éric Boulay, l’aide offerte se compare à celle d’autres fondations et entreprises qui soutiennent l’organisme et viennent sur place donner du temps. « Les bénévoles doivent apporter des vêtements chauds et vont servir le repas du dimanche. D’autres donneront des mitaines et des tuques à l’entrée. »

Ce n’est pas la première fois, dit-il, que des organisations musulmanes font des dons à Lauberivière, mais l’ampleur de l’aide est plus grande cette fois-ci, a-t-il signalé.