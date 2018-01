Deux individus arrêtés pour vol de souffleuses à neige

Québec — Deux hommes ont été arrêtés dans la nuit de mardi à mercredi à Québec pour vol et recel de plusieurs souffleuses à neige. Vers 00 h 40, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a répondu à un appel d’un citoyen concernant des vols de souffleuses qui se trouvaient dans un entrepôt de la rue Galvani, dans le secteur de Sainte-Foy. Les suspects ont été suivis par le plaignant, qui avait appelé la police au préalable. Les policiers ont procédé à l’arrestation des deux suspects âgés de 24 ans, qui doivent faire face à des accusations de vol et de recel de plus de 5000 $. Au moment de l’arrestation, l’un des deux individus se trouvait en possession de stupéfiants.