Police autochtone: Goodale met fin à l’incertitude

Ottawa — Le gouvernement fédéral versera 291 millions sur cinq ans aux corps de police autochtones et inuits qui craignaient de ne plus pouvoir assurer un service. Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a annoncé mercredi une bonification dans le budget fédéral pour permettre à une vingtaine de corps policiers autochtones du Québec de poursuivre leurs activités après le 31 mars 2018. Ceux-ci dépendent du Programme des services de police des Premières Nations (PSPPN), subventionné par le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, qui arrivera alors à échéance. Après avoir obtenu des signaux favorables du gouvernement québécois, l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) avait lancé un cri du coeur en décembre pour inciter le gouvernement fédéral à bouger.