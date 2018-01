4

Dans le rétroviseur: 108 bougies pour «Le Devoir»

Le premier numéro de votre quotidien a été imprimé le 10 janvier 1910. Il coûtait « un sou » et promettait d’appuyer « les honnêtes gens » et de dénoncer « les coquins », y écrivait son fondateur et directeur, Henri Bourassa. Pour assurer le triomphe des idées sur les appétits, du bien public sur l’esprit de parti, il n’y a qu’un moyen : réveiller dans le peuple, et surtout dans les classes dirigeantes le sentiment du devoir public sous toutes ses formes », poursuit-il dans son éditorial intitulé « Avant le combat ».

Aligné sur des colonnes bien serrées, le texte en petits caractères n’est interrompu que par quelques publicités. Le Devoir fut le premier quotidien québécois indexé en 1966 en raison de l’intérêt qu’il représente pour la recherche et pour l’information du public. Ses archives sont désormais accessibles à tous en ligne.