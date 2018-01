4

Dans le rétroviseur : le «vendredi noir» du verglas

Le 9 janvier 1998, le réseau hydroélectrique s’effondre et plonge plus de 1,3 million de foyers québécois dans le noir. La pluie verglaçante tombe déjà depuis cinq jours, mais cette fois, on craint la panne généralisée au centre-ville de Montréal.

Il faut dire que les réseaux de télévision diffusent depuis deux jours, en boucle, des images de nos colosses métalliques écroulés : plus d’une centaine de pylônes de l’Hydro-Québec sont déjà tombés avant ce vendredi noir. Les ponts vers la Rive-Sud sont fermés, les autorités demandent aux citoyens de limiter leur consommation d’eau et le premier ministre Lucien Bouchard est forcé de reconnaître que la situation s’est aggravée. Des militaires sont déployés en Montérégie et sur l’île de Montréal.

Aujourd'hui, le Québec serait mieux outillé pour faire face à une telle crise.