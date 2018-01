Le débat sur la hausse du salaire minimum se poursuit partout en Amérique du Nord avec la décision de certains États, provinces et villes de le porter rapidement à 15 $. Le gouvernement Couillard a fait son nid, mais gageons qu’il pourrait changer d’idée.

À la question d’un travailleur à un employeur potentiel : « Combien tu paies ? », ce dernier répondra par sa propre question : « Combien tu vaux ? » Et l’issue de l’entretien dépendra de plusieurs facteurs tels que les compétences du candidat et l’abondance de main-d’oeuvre, voire le genre majoritaire dans cette catégorie d’emplois.

Pourquoi une associée d’un Walmart est-elle moins bien rémunérée qu’un commis à la Société des alcools, sinon parce que ce dernier est syndiqué dans une société d’État alors que la première n’est pas prête à risquer son emploi pour affronter une multinationale antisyndicale.

En d’autres mots, pourquoi tant de gens acceptent-ils de travailler pour seulement 11,25 $ l’heure, sinon parce qu’ils n’ont pas le choix ? Et c’est précisément pour protéger ces gens que les gouvernements imposent des conditions minimales de travail, plus ou moins généreuses selon l’idéologie des partis au pouvoir et les rapports de force sociaux du moment.

Car il n’existe pas de vérité économique incontestable en matière de protection sociale. Pourquoi 15 $ l’heure et non pas 20 $ ou 10 $ comme dans certains États américains ?

En Ontario, le gouvernement de Kathleen Wynne, qui était opposé à une hausse rapide du salaire minimum, a changé d’avis à quelques mois d’une élection qui s’annonce désastreuse. Depuis le 1er janvier, le salaire minimum est de 14 $/h et il passera à 15 $ l’année prochaine. Une hausse de 32 % en 18 mois. À moins, bien sûr, que Mme Wynne ne perde son pari électoral.

En Alberta, le gouvernement NPD a porté le salaire minimum à 13,60 $ en octobre dernier et s’engage à l’augmenter à 15 $ en octobre 2018. Il équivaudra alors à 50 % du salaire horaire moyen dans cette province. Un ratio considéré par plusieurs, dont l’économiste Pierre Fortin, comme étant optimal.

Au Québec, le salaire minimum atteint 47 % du salaire moyen à 11,25 $ et devrait rejoindre le ratio de 50 % d’ici 2020 alors qu’il sera de 12,45 $. Personne ne niera que 500 $ par semaine, c’est nettement insuffisant pour faire vivre une famille.

Cela dit, la grande différence avec l’Ontario, c’est que le coût de la vie est moins élevé au Québec et que l’aide gouvernementale aux familles et aux travailleurs à faible revenu est de loin plus généreuse.

Selon une étude de la Chaire en fiscalité de l’Université de Sherbrooke, grâce aux prestations et aux crédits d’impôt des gouvernements, le revenu disponible d’une famille québécoise avec deux enfants, dont l’un des deux conjoints travaille au salaire minimum, équivalait à 118 % de la Mesure du panier de consommation en 2016, comparativement à 95 % seulement en Ontario. Même après l’augmentation du salaire minimum à 15 $/h, l’avance du Québec sur l’Ontario se maintiendra.

En d’autres mots, tout libéral qu’il soit, le gouvernement du Québec a fait le choix de collectiviser le sort des salariés du bas de l’échelle au lieu de le faire porter sur les épaules des entreprises. C’est un choix qui se tient en social-démocratie.

On peut certes le critiquer en soulignant que ce n’est pas aux contribuables de subventionner le commerce de détail, encore moins la restauration rapide. Mais on peut aussi tenir un autre discours en rappelant qu’une hausse trop rapide du salaire minimum aurait pour conséquences de fragiliser l’emploi non seulement des salariés au salaire minimum, mais de tous ceux qui les devancent de quelques dollars et qui subiront ainsi une dévaluation relative de leur travail.

En Ontario, le Bureau de la responsabilité financière, l’équivalent du Directeur parlementaire du budget à Ottawa, a évalué que la hausse à 15 $/h allait mener à la perte de 50 000 emplois, faire grimper l’indice des prix de 0,5 % et faire passer le nombre de salariés au salaire minimum de 500 000 à 1,6 million d’un coup. Plusieurs PME, comme ce franchisé Tim Hortons de Cobourg, tenteront aussi de réduire leurs coûts en sabrant les avantages sociaux déjà peu généreux.

En tenant compte de ces différents facteurs, la meilleure stratégie économique pour le Québec consiste à poursuivre le redressement du salaire minimum à un rythme supérieur à l’inflation tout en bonifiant les programmes publics de soutien aux travailleurs à faibles revenus sans tenter de battre les provinces riches sur leur propre terrain. Mais de grâce, qu’on fasse taire le lobby des propriétaires de PME qui se plaignent sans cesse de payer trop d’impôt !

Et qui sait, des élections étant prévues chez nous aussi en 2018, peut-être les partis suivront-ils l’exemple de Mme Wynne… si elle est réélue.