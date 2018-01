Quoi surveiller aujourd'hui?

3

L’aide à mourir en Cour supérieure

La loi fédérale sur l’aide médicale à mourir est contestée en Cour supérieure du Québec. Mais pas pour qu’elle soit interdite : c’est même plutôt le contraire.

Représentés par l’avocat Jean-Pierre Ménard, Jean Truchon et Nicole Gladu estiment que la loi fédérale est discriminatoire et anticonstitutionnelle. En leur refusant l’aide à mourir, elle contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés, estiment-ils.

C’est qu’ils remplissent toutes les conditions pour obtenir l’aide médicale à mourir, sauf une : celle d’être en fin de vie.