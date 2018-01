Un temps pour aller jouer dehors

Photo: Guillaume Levasseur Le Devoir

Après le froid polaire, un radoucissement des températures est prévu pour le Québec au cours de la journée de lundi. Ces températures plus clémentes, près du point de congélation, seront toutefois accompagnées de chutes de neige sur le sud-ouest du Québec, qui s’étendront graduellement vers l’est de la province. Jusqu’à mardi matin, entre 10 et 15 centimètres de neige sont attendus. Entre-temps, plusieurs routes du Québec demeurent glacées en raison du froid. Les abrasifs s’avèrent peu efficaces et les vents sont parfois forts, causant de la poudrerie par endroits.