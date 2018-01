Quoi retenir de la fin de semaine?

1

La Maison-Blanche remuée par un livre polémique

Il fallait s'y attendre, le portrait vitriolique de Donald Trump rédigé par le controversé journaliste Michael Wolff s'est attiré les foudres du président et de ses alliés en fin de semaine. Le livre «Fire and Fury : Inside the Trump White House» s'est rapidement classé au sommet des ventes, ce qui n'a pas empêché le président de le qualifier de «livre bidon écrit par un auteur totalement discrédité».

Le livre se base majoritairement sur le témoignage de Steve Bannon, ancien conseiller spécial du président, qui y accuse notamment le fils du président, Donald Trump Jr, de «trahison». Chose pour laquelle Bannon s'est excusé publiquement, dimanche après-midi. Après y avoir vu ses aptitudes intellectuelles remises en question, Donald Trump a répliqué samedi qu'il était un «génie très stable».

Selon des experts consultés par Le Devoir, le livre pourrait avoir un impact significatif dans la présente enquête sur l'ingérence russe.