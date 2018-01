Quoi surveiller cette fin de semaine?

3

Première soirée de gala

C'est ce dimanche, avec les Golden Globes, que démarre la saison des trophées à Hollywood — qui culmine chaque année avec les Oscar. L'animateur Seth Meyers sera à la barre dès 20 h en direct de Beverly Hills, où les équipes derrière Lady Bird, The Shape of Water, Get Out et Call Me By Your Name se livreront une chaude lutte au lutrin.



Mais attention, le tapis rouge aura une autre allure cette année. Les fondatrices du groupe « Time's Up », créé cette semaine par quelque 300 femmes œuvrant dans le cinéma, ont appelé les femmes à porter du noir pour le gala, en signe de protestation contre le sexisme, le harcèlement sexuel et les inégalités.