Quoi surveiller aujourd'hui?

Cœur de tempête

De la neige en Floride, des inondations à Boston, du verglas en Caroline du Sud, des écoles fermées à New York : la côte est américaine a fait les frais d'une première tempête hivernale hier, et ça continue aujourd'hui. Le mercure devrait en plus chuter, ce qui pourrait aggraver la situation des milliers de foyers sans électricité.



Au Québec, la tempête frappera surtout l'est de la province, qui connaîtra neige, vent et poudrerie. L'onde de la tempête frôlera tout de même Montréal, qui devra déblayer de 5 à 10 cm de neige — mais que les citadins se consolent : la pointe de la Gaspésie, elle, en attend... 50.