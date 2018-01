Le patron de Facebook fait son mea-culpa

Le p.-d.g. de Facebook, Mark Zuckerberg, a publié jeudi des voeux en forme de mea-culpa, reconnaissant notamment des « erreurs » dans la chasse aux contenus problématiques (propos haineux, fausses nouvelles…) qui pullulent sur le réseau, des errements auxquels il promet de remédier en 2018. Le réseau social, qui revendique plus de deux milliards d’utilisateurs dans le monde, a été chahuté en 2017, se voyant accusé en particulier de ne pas lutter assez efficacement contre les contenus problématiques, comme les appels à la haine, l’apologie du terrorisme ou les fausses informations. « Mon défi personnel pour 2018 est de me concentrersur la résolution de ces questions importantes. Nous n’empêcherons pas toutes les erreurs et tous les détournements [de Facebook], mais nous faisons à l’heure actuelle trop d’erreurs pour ce qui est de faire respecter nos règles [d’utilisation] et d’empêcher les mauvais usages de nos outils », a dit le milliardaire.