Quoi surveiller aujourd'hui?

Le procès du jour: Lac-Mégantic

C'est ce matin que s'ouvrent les plaidoiries finales des trois anciens employés de la Montreal, Maine and Atlantic accusés à la suite de la tragédie de Lac-Mégantic. Les arguments de leurs avocats sont chose très attendue puisque les accusés n'ont ni témoigné ni présenté de témoin lors de leur procès.

Le conducteur du train, Tom Harding, et deux de ses anciens collègues, Richard Labrie et Jean Demaître, ont plaidé non coupables aux accusations de négligence criminelle. Les plaidoiries doivent se poursuivre vendredi.