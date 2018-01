Les dégâts du grand froid

Le froid polaire a apporté son lot d’inconvénients aux Québécois, dont le propriétaire du Joe Beef, qui a subi gel de tuyaux et bris de conduite dans ses trois restaurants de Montréal.

« La vague de froid, on y a goûté », lâche David McMillan, pour qui les vacances des Fêtes ont rimé avec la gestion après sinistre.

Dans la nuit de dimanche à lundi, une fuite d’eau, à la suite du dégel d’un tuyau, a endommagé une partie du Joe Beef.

« Les plus gros dégâts semblent être là. Nous avons perdu notre cave à vin de collection. On va voir si on a droit aux assurances, mais c’est certain que ça va nous coûter cher », mentionne le réputé chef.

Le cauchemar a toutefois commencé la semaine dernière, lorsque ses deux autres restaurants, Liverpool House et Le Vin Papillon, ont aussi subi les conséquences de l’éclatement de tuyaux d’eau.

« Il n’y a plus rien qui me surprend. L’an dernier, c’était le tuyau dans la rue qui avait sauté. Je ne peux pas me laisser abattre par ça, la vie continue », dit-il.

Pour s’assurer que ses trois établissements ouvrent leurs portes comme prévu au retour du congé des Fêtes, jeudi, il a dû débourser plus de 15 000 $ en travaux d’urgence.

« Nous sommes 70 employés dans 3 restaurants. On ne peut pas se permettre de fermer, alors on a tout fait pour que les travaux soient terminés pour qu’on puisse ouvrir », explique-t-il.

Jour de l’An sans eau

Sophia Oumzil, une résidante du quartier Saint-Henri à Montréal, a dû pour sa part passer le jour de l’an sans eau.

« Nous n’avions plus d’eau depuis le 27 décembre. Elle est revenue mercredi matin, après huit jours d’attente », explique la femme qui réside dans un duplex.

Les tentatives pour déglacer ses tuyaux ont été infructueuses puisqu’ils sont en PVC. « Notre propriétaire a vraiment tout fait. Il a fait venir le plombier. Il nous a fourni de l’eau embouteillée, mais le froid était trop extrême », souligne Mme Oumzil.

Les plombiers confirment avoir été fortement sollicités dans les derniers jours. Chez iPlomberie, alors qu’on reçoit une dizaine d’appels durant la fin de semaine du jour de l’an en moyenne, c’est plutôt une centaine d’appels qui ont été faits, indique le vice-président Étienne Mathieu.

Du côté des experts en sinistre, les demandes se multiplient. Chez Qualinet, 750 dossiers ont été ouverts contre 200 en moyenne. Même constat chez GUS (Groupe Urgence Sinistre), où l’administration s’apprête à faire un bilan des derniers jours.

17 fois plus de plaintes

Le congé des Fêtes, qui s’étend du 22 décembre au 3 janvier, a privé d’eau plusieurs résidants de la métropole, multipliant par 17 le nombre de plaintes à la Ville de Montréal par rapport à l’an dernier.

La ligne 311 a reçu 813 appels concernant une « panne de service d’eau et/ou tuyauterie gelée ». En 2016, seulement 47 appels avaient été enregistrés.

Mercredi, la Ville n’était pas en mesure d’indiquer le nombre de plaintes traitées et a invité Le Devoir à communiquer avec chacun des dix-neuf arrondissements pour avoir des précisions.