Opération Nez rouge: baisse du nombre de raccompagnements

Malgré le froid, le nombre de raccompagnements effectués chaque soir par les bénévoles d’Opération Nez rouge a augmenté de 9 % en moyenne durant le temps des Fêtes. Entre le 1er et le 31 décembre, 1733 raccompagnements par soir ont été enregistrés. Mais le nombre total de raccompagnements a été plus faible cette année : 53 700 personnes ont regagné leur domicile de façon sécuritaire cette année contre 58 700 en 2016. Une baisse attribuable au plus faible nombre de soirées offrant ce service, selon les organisateurs. La baisse s’est aussi fait sentir sur le nombre de bénévoles, qui étaient 39 700 à travers le Québec durant la 34e campagne, contre 43 000 l’année passée.