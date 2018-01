2017, année la plus sûre pour le transport aérien

Washington — L’année 2017 a été la plus sûre pour le transport aérien mondial depuis 1946 et l’établissement de statistiques sur les accidents d’avion, selon des chiffres publiés lundi. Avec un total de dix accidents impliquant des avions de transport de passagers, qui ont fait 44 morts, 2017 « est l’année la plus sûre de tous les temps tant par le nombre d’accidents qu’en matière de victimes », indique l’Aviation Safety Network (ASN) sur son site, rappelant qu’en 2016, il y avait eu un total de 16 accidents pour 303 victimes. « L’année écoulée a encore été exceptionnelle pour la sécurité dans l’aviation civile », a souligné de son côté Adrian Young, chercheur de l’agence néerlandaise To70, spécialisée dans l’aviation.