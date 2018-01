Ce que vous avez manqué en célébrant l’arrivée de 2018

6

Un fonds américain contre le harcèlement sexuel au travail

Le projet « Time’s Up », lancé aux États-Unis par plus de 300 artisans du milieu culturel, est à l’origine de la création d’un fonds d’aide juridique destiné aux victimes de harcèlement sexuel au travail. Treize millions de dollars ont déjà été amassés par l’organisation. Une « lettre de solidarité » présentant ce projet a été cosignée par de nombreuses personnalités d’Hollywood et publiée dans le New York Times et La Opinion. « Time’s Up » s’adresse à ceux qui n’ont pas les moyens financiers de se défendre, peu importe leur secteur d’activités.