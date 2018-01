11 dossiers à surveiller en 2018

9

Normandeau en cour

Le procès de l’ex-vice-première ministre Nathalie Normandeau, de l’ex-ministre libéral Marc-Yvan Côté et de leurs coaccusés Bruno Lortie, François Roussy, France Michaud et Mario Martel est sans doute l’un des plus attendus au Québec. Il s’ouvrira le 9 avril au palais de justice de Québec et durera « au moins » quatre mois, selon la poursuite. Les six personnalités, arrêtées en mars 2016, font face à divers chefs de complot, de corruption de fonctionnaires et d’abus de confiance.