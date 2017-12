2017 en cinq bourdes

Pour faire changement, nos politiciens nous auront offert une année plutôt fertile en cafouillages. Alors, comme dirait un gérant chez Adidas, voici cinq «#fail » de 2017.

Tempête sur la 13

On penserait qu’après des siècles de charriage de neige, le Québec se soit habitué à devoir faire face à des tempêtes plus intenses que d’autres.

Or, dans la nuit du 14 au 15 mars 2017, environ 300 véhicules sont restés pris dans les congères sur l’autoroute 13 pendant toute une nuit. Avec comme seul réconfort, l’émission radio de monsieur Fabi.

Le ministre des Transports Laurent Lessard s’est occupé du dossier avec une langue de bois de maître, expliquant qu’il allait s’assurer d’améliorer « l’efficience des processus », qu’il y avait eu un « changement des gouvernants dans la gouvernance, avec des gens qui ont des pédigrees » et qu’un « sous-ministre à la transformation et à la performance de l’organisation » allait se charger d’examiner en détail ce qui avait cloché.

On aurait voulu faire une caricature des dérives de la bureaucratie qu’on n’aurait pas pu faire mieux.

En attendant que les processus deviennent efficients (en 2038 ?), il reste une bonne nouvelle dans tout ça : Laurent Lessard n’est plus ministre des Transports.

La Formule E

Avant, pendant et après la course de Formule E, Denis Coderre est resté vague devant ceux qui voulaient savoir si la vente de billets allait bon train. Plutôt que d’être transparente, l’équipe du maire a choisi de laisser les citoyens spéculer et s’imaginer que l’organisation de l’événement avait été un désastre.

Or, quelques jours avant l’élection, on apprenait que la course avait effectivement été un désastre. Du départ jusqu’au fil d’arrivée.

Cette stratégie de communication, ou plutôt cette absence de stratégie de communication, aura ouvert la voie à la victoire de Valérie Plante à la mairie. Quant au gagnant de la course de Formule E, plus personne ne se souvient de son nom. Après l’annulation de l’événement pour 2018, il restera tout de même dans les annales comme le seul gagnant de l’histoire de la Formule E à Montréal.

La taxe Netflix

La ministre du Patrimoine (ou de l’Héritage culturel), Mélanie Joly, était bien fière de son entente avec Netflix qui a promis d’investir dans le contenu canadien.

Mais l’exercice aura surtout mis en exergue le fait que Netflix ne prélève pas un sou de taxe auprès de ses usagers, contrairement aux entreprises canadiennes dans tous les secteurs. Car si l’on parle de « taxe Netflix », on ne dit jamais une « taxe Cottonelle » lorsqu’on va s’acheter du papier de toilette.

La ministre s’en est plus tard défendue en disant qu’elle avait « présenté une politique culturelle et non une politique fiscale ». Or, ça n’aura mis qu’en lumière la « culture » d’évitement fiscal des Netflix de ce monde.

Bombardier

En février, Philippe Couillard déclarait : « Grâce à nous, Bombardier existe encore ».

Le pétage de bretelles n’aura pas duré longtemps et le gouvernement s’est retrouvé les culottes à terre. En octobre, Airbus et Bombardier annonçaient que l’avionneur européen prenait le contrôle de 50,01 % de la CSeries à coût nul.

« Coût nul » étant un synonyme de « gratis », certains ont eu l’impression que nos gouvernements s’étaient fait passer un sapin.

Au contraire ! Les divers paliers de gouvernement ont plutôt donné beaucoup d’argent à Bombardier. Tellement que les États-Unis décidaient d’imposer des droits compensatoires de 300 % sur les avions de la CSeries alléguant que Bombardier avait été avantagé.

On résume ? Pour sauver la CSeries, nous avons donc investi dans la CSeries et le fait d’avoir investi dans la CSeries a torpillé notre investissement en forçant l’entreprise à s’associer à Airbus. Association qui n’aura finalement pas permis d’éviter les sanctions américaines. On continue de tourner en boucle en attendant l’atterrissage.

Le 3e lien

Terminons avec la fausse bonne idée de construire un troisième lien à Québec pour réduire la congestion automobile.

Comme dans le cas de l’amphithéâtre qui accueille maintenant les spectacles hommage à Metallica, le battage de certaines personnalités locales fortes en gueule aura triomphé sur les avis d’experts qui s’entendent pour dire qu’un troisième lien ne ferait qu’augmenter la congestion à moyen terme dans la région.

Le candidat Jean-François « Jeff » Gosselin, dont la campagne s’appuyait essentiellement sur cette idée, a martelé plusieurs fois que l’élection était en fait un référendum sur ce troisième lien. Et il n’a obtenu que 27 % des voix aux élections.

Ce qui n’a pas empêché le gouvernement Couillard, à l’aube des élections provinciales, d’aller de l’avant avec la constitution d’un bureau de projet.

Que fera le gouvernement si le bureau conclut qu’un troisième lien n’est pas une bonne idée ? « Il y a une volonté gouvernementale à savoir qu’un troisième lien est utile », a répondu la ministre Véronyque Tremblay. Tant pis pour les études.