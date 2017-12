1

Nordique

Il fait froid, très froid, et c’est normal puisque c’est l’hiver. L’agenda quotidien de l’Agence France-Presse fait quand même des basses températures enregistrées au Canada (« fréquemment inférieures à -40 degrés Celsius ») le seul sujet à surveiller aujourd’hui dans les Amériques avec l’« affaire » Fujimori au Pérou.

Il a fait autour de -25 cette nuit à Montréal et on gèlera presque tout autant pendant la journée, à -20 un peu partout autour du Saint-Laurent. Le record de froid intense pour le sud du Québec un 29 décembre a été établi en 1933 avec -34 dans la métropole et -39 en Outaouais. Et c’était avant l’invention du facteur éolien…