Restons zen, les Z arrivent!

Ça y est. C’est fait. T’auras 18 ans cette année. Voici venu le temps pour la génération Z, née au tournant de l’an 2000, d’entrer dans le grand monde des adultes. Après les flamboyants baby-boomers, les malmenés de la génération X et les petits futés du millénaire, c’est à votre tour d’être la coqueluche des médias et la proie des fils de pub.

Depuis quelques mois, tout le monde ergote sur votre arrivée en bloc dans la cour des grands, sur la vie que vous partagerez ou pas avec des robots, sur les emplois pas encore inventés que vous devrez créer.

Même les millénariaux, centre d’attraction depuis le tournant du millénaire, sont quasiment en mode déprime. « Sortez vos iPod de vos oreilles, les experts du marketing vont tout vouloir savoir de vous, puis vous blâmeront pour une foule de tendances qui n’ont rien à voir avec vous, comme la disparition d’une émission télé ou une nouvelle prétendue nouvelle drogue », prévenait dans sa chronique sur Buzzfeed, une Y, en plein post-partum.

En filigrane, tous se demandent comment vous changerez le monde.

Changer le monde ?

Oui, le mot est gros. Faut que je t’explique. Depuis que les boomers en ont fait leur slogan, on s’attend à ce que chaque génération change le cours de la planète. Les enfants du baby-boom disent avoir changé le monde en faisant exploser les moules de la société traditionnelle. Ils ont enterré la religion, inventé le divorce, l’amour libre et mis au monde le « flower power ». Paf ! Ils sont devenus la vedette des médias. Du coup, nous les X, on a eu l’air vraiment nuls après. D’abord travailleurs précaires, on a dû inventer le travail à la pige, les clauses de disparité de traitement, les rapports trimestriels d’impôt, les congés de maternité. Pas trop classe...

Les Z passés aux rayons X

J’avoue que je suis un peu allergique à l’étiquette Z que les vendeurs du temple vous accolent déjà, comme si l’humanité pouvait être ramenée à la façon dont elle pitonne sur son téléphone, achète ou pas du shampoing ou un McMuffin.

Mais avec deux Z sous mon toit, même encore petites, c’est sûr que mon radar s’est mis en mode alerte dès qu’on s’est mis à pérorer à votre sujet. En toute X que je suis, je m’inquiète. Normal, je suis de la génération des anxieux limite pessimistes, élevée dans la déprime post-référendaire, de l’amour à l’ère du sida et du taux de chômage caracolant autour de 14 %.

Je m’inquiète parce que déjà, on dit que vous vivrez dans un autre espace-temps que le mien, celui de la double citoyenneté : réelle et numérique. Nés avec un cellulaire dans la couche et un iPad en guise de hochet, les millénariaux sont des touristes du numérique à côté de vous. Ils ont beau se la jouer branché sur Facebook et inonder Pinterest de pots Masson, les Y vont vite devenir les pee-wee du prochain monde connecté.

« C’est LA première génération du tout numérique. Même s’il s’est adapté, le reste de l’humanité s’est défini à l’ère prénumérique. Mais pas eux. Leur rapport au monde se construit à travers une citoyenneté dédoublée. C’est une mutation sociologique profonde et ce capital technologique leur donnera un pouvoir symbolique sur les générations précédentes », m’expliquait cette semaine Diane Pacom, sociologue éclairée et éclairante, professeur émérite à l’Université d’Ottawa.

Le seul mot mutation me fait soudain sentir comme un Diplodocus évadé du parc Jurassique. Mes enfants, des mutants ?

Elle m’explique que vous, chers Z hyperbranchés et autonomes, incarnerez la perte réelle de pouvoirs des adultes sur les jeunes. Le grand philosophe Michel Serres, qui vous a rebaptisés « Petite Poucette », compte tenu de vos performances athlétiques au textage, parle lui aussi de « nouveaux humains », appelés à vivre dans un monde à redéfinir.

Système D

Ma sociologue préférée pense que vous serez les dignes descendants des X, pas des rêveurs comme les Y (rejetons des boomers). Plutôt des pragmatiques à la puissance 10, sans l’angoisse existentielle qui vient avec. « Ce sont des entrepreneurs nés, auto-no-mes. Ils créent leurs chaînes YouTube, évoluent dans un univers culturel parallèle au nôtre, n’ont besoin de personne, ce sont des inventeurs passés maîtres dans l’autopromotion puisqu’ils façonnent leur identité sur les réseaux sociaux depuis l’enfance », pense-t-elle.

Autonome, ça oui. Tes premiers travaux d’école ont été créés sur Prezi et tu cumulais les vidéos sur iMovie avant même de maîtriser tes tables de multiplication. Les bonzes de l’éducation disent que ta génération, les synapses en constante alerte, sera celle du multitâche, mais dotée d’une capacité de concentration à peu près nulle. Même votre cerveau, nourri au pablum numérique, se développe différemment, analysent les scientifiques. J’ai beau jouer les optimistes, mon X intérieur vient à nouveau me chicoter.

Greffon numérique

Je n’aurais jamais dû lire sur IGen, le pavé de Jean Twenge consacré à la santé mentale de ta génération. Dans son cri du coeur, recensé par le New York Times, la psychologue soutient que le cellulaire est devenu un greffon, un colocataire à temps plein de ton ego où défilent fausse nouvelle et autres virus numériques, capables de moduler ta pensée, ton estime de toi. Maintenant que Google et Facebook squattent l’objet lové au creux de ta main, les rois du marketing n’ont même plus à attirer ton attention. Les loups ont non seulement mis la patte dans la bergerie, ils la gèrent. Moi, ça me donne de l’urticaire.

Oui, c’est vrai, on s’égratigne souvent tous les deux sur ton rapport symbiotique au cellulaire, cet ami qui partage ta chambre à coucher, ton repas, ta douche et « instagramme » chaque seconde de ta vie. Pour flirter, nous traînions dans les raves, tes hippies de grands-parents couraient les manifs, alors que ta patinoire sociale se concentre désormais sur l’écran de ton compagnon de poche.

Coconnage virtuel

Depuis que les téléphones intelligents ont envahi la vie des ados, les études américaines démontrent que ta génération, trop collée à son écran, sort moins, conduit peu ou pas d’autos, boit moins, se drogue moins. Bref, les jeunes sont plus en sécurité que jamais, au chaud dans leur cocon virtuel. Saufs, mais seuls ? Franchement, je me demande s’il s’agit d’une si bonne nouvelle.

Le nombre d’ados qui socialisent chaque jour avec des amis aux États-Unis a dégringolé de 40 % depuis 15 ans. Les «j’aime» ou les «emojis» — ces nouveaux baromètres de l’amitié — ont remplacé les salles de danse et les skateparcs. Tu vas encore me dire que je suis « intense », mais Twenge a observé que le taux de suicide, associé au nombre d’heures passées devant l’écran, a triplé chez les filles de 12 à 14 ans depuis 2007 aux États-Unis, et doublé chez les garçons. Et les femmes, selon la psychologue, sont les premières victimes collatérales des nouveaux diktats de la construction de l’ego sur Internet et du sentiment d’exclusion que peut générer en quelques clics le ciment soluble des réseaux sociaux.

Mais bon, j’essaie de ne pas trop m’en faire. Il paraît que votre mantra comme jeune adulte est devenu la mobilité plutôt que la propriété, que votre leitmotiv, sera l’action plus que la parole. Vous serez, plus que toute autre génération, tournés vers le monde plutôt que sur votre nombril.

Zorros d’un monde numérique

Des enfants rois, paraît-il, on passera donc aux enfants « lucides ». Un peu de pragmatisme ne fera pas de tort en cette ère de paradoxes. Un jour, vous rigolerez bien de nos politiciens passés à l’histoire pour avoir réussi la légalisation du pot et l’interdiction des boissons sucrées. Vous rirez moins de leur prétendue « société du savoir », qui laissait sortir le quart des élèves du secondaire sans diplôme en poche.

On vous donne le sobriquet de génération Z, comme dans « zappeur ». Franchement, comparer votre fébrilité intellectuelle à la télécommande d’une antiquité que vous n’avez du reste jamais vraiment adoptée, c’est minable. Tant mieux si vous zappez. Et comme vous aurez bientôt le droit de vote, faites-nous plaisir, chers Zorros du numérique. Zappez Trump, ça presse. Juste pour ça, l’humanité vous sera éternellement reconnaissante.