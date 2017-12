Ouvert ou fermé en ce temps des Fêtes?

4

Soyez prévoyants dans vos transports

Vous travaillez ou voyagez cette semaine ? Si vous utilisez le réseau de la Société de transport de Montréal (STM), prévoyez un peu plus de temps, car la fréquence des passages des voitures de métro et des autobus sera réduite. Bon à savoir si vous comptez fêter le 31 décembre: le métro sera ouvert toute la nuit!

À la Société de transport de Laval (STL), l’horaire du samedi sera en vigueur les 31 décembre et 2 janvier. Le Jour de l'An, un service du dimanche réduit sera offert aux usagers. C’est aussi le service du dimanche qui sera offert le 1er janvier par le Réseau de transport de Longueuil (RTL). Le lendemain, ce sera un horaire du samedi légèrement modifié qui sera en vigueur.

À Québec, depuis le 27 décembre, le Réseau de transport de la capitale (RTC) offre un service modifié pour le temps des Fêtes. Assurez-vous de consulter les horaires avant de vous déplacer. Le service du samedi sera offert les 30 décembre et 2 janvier et le service du dimanche les 31 décembre et 1er janvier. (Le service Couche-Tard, quant à lui, ne sera offert que les 30 et 31 décembre.)

À Gatineau, la Société de transport de l’Outaouais (STO) roulera seulement entre 11 h et 19 h, et selon l’horaire du dimanche, le 1er janvier. Le service sera d’ailleurs gratuit ce jour-là. Un service modifié est offert du 27 au 29 décembre et du 2 au 5 janvier.

À Sherbrooke, la STS fournira son service du dimanche — gratuitement — jusqu’à 19 h la veille de Nouvel An. Le transport en commun reprendra ensuite le 2 janvier, selon l’horaire du dimanche.

Attention aux contraventions! Les stationnements devant parcomètre restent payants en tout temps à Montréal. À Québec, le 1er janvier, le stationnement sera gratuit partout, sauf dans la rue de la Maréchaussée.

Sur ce, bonne année!