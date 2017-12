Quoi surveiller aujourd'hui?

1

Le mot du jour: polaire

C'est partout pareil au pays : un froid polaire règne et sévit, et ça ne lâchera pas avant le début 2018. À Montréal et à Québec, par exemple, les températures ressenties flirteront encore avec les -30 ou -40 degrés Celsius en fin de nuit et ce matin.

C'est donc le genre de journée parfaite pour jouer dehors (très bien habillé)… ou rester au chaud à l'intérieur en méditant sur la vie des ours polaires — qui non seulement survivent à des températures encore pires, mais n'hésitent même pas à se baigner dans ces conditions. Respect.