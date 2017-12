Le respect et le mépris

Selon la ministre Weil, la formule d’accueil : « Bonjour, hi » employée par les commerçants montréalais est une marque de respect envers sa clientèle ! Si c’est le cas, comment qualifier le fait que des commerçants imposent une ambiance sonore exclusivement anglophone (radio et musique anglo-américaine) à un volume élevé toute la journée ? Cela me semble une attitude très méprisante envers la majorité québécoise. Et qu’en pense notre ministre de la Culture ?