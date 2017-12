Un algorithme pour bloquer les fausses nouvelles

L’outil Open Mind, conçu par quatre étudiants en informatique lors d’une compétition de résolution de problème (un « hackathon ») organisée par l’Université Yale au début de décembre, a fait couler beaucoup d’encre au cours des derniers jours. En plus de détecter les fausses nouvelles en ligne, il invite les internautes à sortir de leur bulle médiatique afin d’élargir leurs horizons.

Alors que le module s’apprête à être lancé en version bêta au cours des prochaines semaines, Le Devoir s’est entretenu avec un de ses concepteurs, le Torontois Alexander Cui.

Comment définissez-vous Open Mind ?

Open Mind est un module intégré à Google Chrome qui analyse activement les nouvelles que vous lisez en ligne.

Ce module a deux mandats. Le premier est d’envoyer un avertissement ainsi que des suggestions d’articles fiables sur un sujet donné lorsque vous êtes sur un site reconnu pour publier de fausses nouvelles. Le deuxième est d’analyser la tendance de l’ensemble des nouvelles que vous consultez en ligne. Avec le temps, l’outil en vient à connaître vos penchants politiques et peut alors vous suggérer des nouvelles offrant des points de vue éloignés du vôtre.

Y a-t-il une mission éducative dans cet outil ?

Absolument. Lors de la compétition, nous nous sommes démarqués des autres équipes par le fait qu’on ne voulait pas seulement bloquer les fausses nouvelles en ligne, mais également que les gens consomment leur information plus intelligemment, avec un regard critique.

Quels impacts souhaitez-vous qu’Open Mind ait lorsqu’il sera disponible ?

Ce qu’on souhaite le plus voir est une réduction de la polarisation des opinions politiques. On croit que si les gens ont accès à un plus large éventail de points de vue, leurs opinions seront plus nuancées.

Notre prochaine étape sera d’ailleurs de créer un réseau social qui diffuse des nouvelles visant à élargir nos horizons. L’idée est d’encourager la tenue de débats constructifs et de mettre en contact des gens aux points de vue opposés, car après tout, nous cohabitons tous.

L’idée est d’encourager la tenue de débats constructifs Alexander Cui, membre de l’équipe de conception de l’outil Open Mind

Comment l’enjeu des fausses nouvelles vous interpelle-t-il ?

Sur mon campus, je remarque de plus en plus que les gens ont de la difficulté à discuter de politique. Avec les réseaux sociaux, tout le monde se retrouve isolé dans sa bulle médiatique, et devient de plus en plus intolérant face à ceux qui ont des opinions divergentes des siens.

Par ailleurs, en 2016, l’élection présidentielle aux États-Unis a été très influencée par de fausses nouvelles. C’est un problème que nous ne connaissions pas jusqu’à ce qu’il affecte un des événements les plus importants de l’année. C’est pourquoi nous devons y faire face.

Vous allez rencontrer des membres du Congrès américain au printemps pour leur présenter Open Mind. Quelles sont vos attentes ?

Ça dépend vraiment de quels membres nous allons rencontrer, ce que nous ne savons pas encore. Notre but premier est de leur présenter des données pour leur montrer à quel point la désinformation limite la population dans ses opinions politiques.

Ultimement, nous souhaitons que le Congrès fasse pression auprès des compagnies technologiques [les géants du Web comme Google et Facebook] pour qu’elles prennent des mesures face à cet enjeu. Elles commencent à le faire, mais nous croyons que ce n’est pas suffisant.

Un des contenus les plus populaires de 2017 sur Facebook a été une fausse nouvelle. Ce réseau a d’ailleurs manifesté de l’intérêt envers votre outil. Croyez-vous qu’il y a une volonté réelle de sa part pour lutter contre la propagation de fausses nouvelles ?

Il y a déjà eu des actions de la part de Twitter et de Facebook en ce sens. L’algorithme de Facebook essaie de filtrer ce type de contenu, ce qui est positif, mais il ne va pas assez loin.