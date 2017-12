Cambriolage dans des locaux de l’Armée du Salut

Québec — Un voleur sans scrupule a perpétré un vol pendant la nuit de Noël aux locaux de Québec de l’Armée du Salut, un organisme de bienfaisance. Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) refuse pour le moment de dire comment l’introduction par effraction a été commise et de préciser le montant du vol, afin de ne pas nuire à son enquête. Selon des témoignages de personnes qui travaillent à l’organisme, le malfaiteur s’est emparé du coffre-fort qui contenait une somme de quelques milliers de dollars amassée lors des jours précédents et qui devait servir à aider des personnes dans le besoin. Les locaux de l’Armée du Salut sont situés sur le boulevard Wilfrid-Hamel dans les arrondissements Haute-Saint-Charles et Les Rivières. L’organisme lance un nouvel appel à la générosité de la population.