Au-delà des résolutions creuses!

Ce mois-ci, on fête le 60e anniversaire de la remise du prix Nobel de la paix à Lester B. Pearson. En fait, l’histoire a surtout retenu de M. Pearson son exhortation, formulée quelques années après le prix Nobel, à ce que les pays développés consacrent 0,7 % de leur PNB à l’aide pour les pays en développement. Et c’est précisément la recommandation qu’on retrouve ce mois-ci après tant d’années, dans le Rapport prébudgétaire du Comité permanent des finances de la Chambre des communes. La recommandation arrive au bon moment, considérant que la portion de notre PNB consacrée à l’aide internationale est à son plus bas depuis des années. Espérons que, cette fois-ci, le gouvernement agira et suivra l’exemple du Royaume-Uni et des pays nordiques, ce qui lui permettra de financer à nouveau des programmes qui ont été coupés, comme l’éducation de base.

Voilà une action qui surpasserait tous les cadeaux de Noël imaginables pour les démunis de la planète et qui vaudrait bien plus que toutes les résolutions creuses du Nouvel An !