Le grand écart entre nantis et démunis

Austérité, coupes, rationalisations d’un bord, primes et bonis aux hauts dirigeants ainsi que paradis fiscaux de l’autre, une toute récente étude internationale confirme que l’écart entre les nantis et les démunis ne fait que s’accentuer depuis 20 ans : les assistés sociaux qu’on épluche tant qu’on peut, ceux et celles qui plafonnent au salaire minimum et ceux du sommet de la pyramide que n’effleurera jamais l’idée d’un revenu maximum.

Il se peut que Primo Levi, dans Si c’est un homme, ait tout dit : « On a parfois l’impression qu’il émane de l’histoire et de la vie une loi féroce qu’on pourrait résumer ainsi : “Il sera donné à celui qui possède, il sera pris à celui qui n’a rien.” »