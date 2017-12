Début du chargement de la neige à Montréal

Plus de 2000 véhicules prendront part à l'opération de déneigement.

La deuxième opération de chargement de la neige de l’hiver débutera ce mardi à 19 h, dans les 19 arrondissements de la Ville de Montréal, afin de retirer les quelque 25 centimètres de neige tombés durant la nuit de Noël.

La Ville enlèvera en priorité la neige sur les terrains des hôpitaux, sur les accès aux réseaux de transports collectifs et sur les grandes artères, avant de s’attaquer à ses 10 000 kilomètres de rues et de trottoirs. Plus de 2000 véhicules prendront part à cette opération.

Quelques consignes ont été transmises aux automobilistes afin de faciliter le chargement de la neige, notamment d’éviter de stationner leur véhicule en angle et de respecter la signalisation sur rue. La Ville recommande également aux citoyens d’utiliser l’application Info-Neige MTL ou de consulter son site web afin de visualiser en temps réel la progression du déneigement.

Afin d’éviter que leur véhicule se fasse remorquer, un problème fréquent durant les opérations de déneigement, la Ville rappelle aux citoyens que la signalisation en vigueur dans les rues prévaut toujours sur les informations transmises par son application mobile. Si le mal est fait, le système INFO-Remorquage peut être utilisé pour retrouver un véhicule remorqué.

« Le transport et l’élimination de cette neige accumulée permettront de faciliter les déplacements à l’approche des festivités de la nouvelle année », souligne par ailleurs l’administration municipale.