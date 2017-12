Une tempête de neige s'abat sur le Québec

Un accident grave rapporté

Les Maritimes aussi dans la tempête

Les importantes chutes de neige prévues pour la région de Montréal étaient terminées en fin d’après-midi, lundi.Une quinzaine de centimètres sont tombés sur la métropole au cours de la nuit de Noël.D’ailleurs, la Ville de Montréal a annoncé qu’elle mettrait en branle une opération de chargement de la neige mardi soir.En Mauricie, en Beauce et à Québec, il est tombé de 10 à 15 centimètres de neige pendant la nuit, a indiqué Environnement Canada.Toutefois, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord devront s’armer de patience, car selon Environnement Canada, la tempête se poursuivra jusqu’à mardi dans ces régions, où un total de 25 centimètres de neige est prévu.En fin d’après-midi lundi, des avertissements de poudrerie étaient également en vigueur le long de la vallée du Saint-Laurent, notamment pour Rivière-du-Loup, Rimouski et Matane.Selon la météorologue Amélie Bertrand, d’Environnement Canada, des rafales de 70 km/h à 80 km/h causant de la poudrerie et réduisant grandement la visibilité sur les routes étaient attendues dans l’est du Québec.La poudrerie devait cesser en soirée ou au cours de la nuit.L’agence météorologique a appelé les automobilistes à la prudence, particulièrement en Gaspésie où l’état des routes est le plus critique.De son côté, la Sûreté du Québec (SQ) a rapporté un accident grave sur le réseau routier québécois.Vers 14 h, deux véhicules sont entrés en collision sur la route 117, dans le parc de La Vérendrye, à la hauteur du kilomètre 217.Les autorités affirmaient qu’une personne avait été blessée grièvement, mais celle-ci a finalement subi des blessures mineures, selon Stéphane Tremblay, de la SQ.Deux autres personnes ont aussi été légèrement blessées dans la collision.Transports Québec rapportait plusieurs accidents et sorties de route sur son compte Twitter Québec 511 Les activités étaient normales vers 17 h à l’aéroport Jean-Lesage, à Québec. Cependant, l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, à Montréal, affichait plusieurs retards de vols.Les résidants du Nouveau-Brunswick goûtaient également à un Noël blanc.Selon Environnement Canada, de 20 à 30 centimètres de neige devaient s’abattre sur la province avec des rafales allant de 90 km/h à 100 km/h.En Nouvelle-Écosse, des avertissements de vents très forts étaient en vigueur pour l’ensemble de la province.L’ouest de la province a subi des rafales de 110 km/h, indiquait Environnement Canada lundi. Ces vents devaient diminuer d’intensité au cours de la soirée.