Quoi surveiller cette fin de semaine?

Avertissement

Prudence et vigilance sont de mise sur les routes et les trottoirs dans les prochains jours. Les prévisions annoncent qu’une pluie verglaçante devrait remplacer aujourd’hui les quelques centimètres accumulés pendant la nuit. Les régions au sud du Saint-Laurent sont les plus à risque.

Un deuxième système dépressionnaire devrait ramener de la neige le 25 décembre dans certains coins du pays. Un troisième système propice aux précipitations en rajoutera probablement à la fin de la semaine. Les amateurs de sports hivernaux seront donc servis.

Un petit rappel: il a fait 15 degrés à Montréal le 24 décembre 2015 et plus de 20 degrés à New York. Par contre, le mercure descendait à -32,4 dans la région montréalaise le 25 décembre 1980 et à -40 à Val-d’Or le 26 décembre 1968.