Le sexe des anges

Par ce soir de décembre, on n’entend que le bruit des souffleuses avalant la neige qui ne cesse de tomber depuis deux jours. Dix-huit centimètres. Toutes les rues de Montréal sont bloquées. Hochelaga-Maisonneuve est une zone sinistrée.

« Joe ! »

Et on annonce encore une dizaine de centimètres de neige durant la nuit.

« Joe ! Réponds-moi ! »

Marie se lève péniblement. Tenant son ventre à deux mains, elle se déplace du salon vers le corridor. La porte de l’appartement est grande ouverte. Le vent d’hiver souffle à l’intérieur.

Elle met la tête dehors.

Elle voit Joe de dos, les mains dans les poches, qui s’éloigne dans la tempête.

« JOOOOOE », hurle-t-elle.

Elle parvient à lui faire tourner la tête.

« Joe. Reviens, je t’en prie. »

Il rebrousse chemin, se remet en marche en sens inverse, s’immobilise devant elle.

« Joe ! Reste, lui crie Marie. J’ai besoin de toi, crisse… Je suis enceinte. J’accouche, là. »

Il monte les marches de l’escalier vers l’entrée, de mauvaise grâce. Marmonne distinctement, sans lever les yeux vers elle : « De qui ? »

« Ah… Joe, tu vas pas recommencer… »

Ça fait des mois que ça dure. Neuf mois, précisément. Joseph s’attelle à son calendrier. Tente de faire coïncider les dates. Et il revient invariablement avec la même conclusion : « Ce petit n’est pas de moi », lâche-t-il d’une voix sèche.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

« C’est en mars dernier qu’il a été conçu. C’est le mois où j’ai passé le plus clair de mon temps sur la route, à livrer mes meubles aux quatre coins du Québec. Je dormais dans mon camion », répète Joe.

Elle lui rappelle cette fois où il était arrivé en pleine nuit, fourbu d’un long voyage sur la Côte-Nord et devant repartir dès le matin. Il s’était allongé près d’elle.

Elle s’était réveillée dans une sorte de torpeur, contente de sentir la chaleur de son homme. Il l’avait caressée doucement. Ils avaient fait l’amour dans le noir, eux qui aimaient tant la lumière. Quand elle s’était réveillée le lendemain matin, il était déjà reparti.

Mais Joe ne s’en souvient plus.

« Ça n’est pas plutôt arrivé le week-end où tu es partie faire du deltaplane avec Gabriel, à L’Annonciation ? C’était le 25 mars. Quand il est venu te reconduire ce dimanche-là, vous aviez l’air aux anges. Au point que c’en était louche.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

— Gabriel ? Voyons, Joe. Gabriel, C’EST un ange. »

Joe est amer.

« Toi, on sait bien. Tu vois des anges partout…

— D’ailleurs, Gabriel trouve qu’on fait un couple merveilleux. Il m’a même dit qu’on ferait un enfant magnifique ensemble. Il l’a même dit à tous nos amis : Luc, Matthieu… »

Joe se braque : « Justement, il m’énerve. Il est obséquieux ! Et toi aussi ! Vous m’énervez tous les deux. »

« Il ne s’est rien passé à L’Annonciation. C’est le chalet de ses parents. Son père était là. Il était tout le temps avec nous.

— Bon, voilà son père qui s’en mêle maintenant. »

Marie est furieuse que Joe ne la croie pas.

Et cette scène de ménage se poursuit souvent pendant plusieurs heures.

« Gabriel dit qu’on fait un beau couple, mais il ne m’adresse plus la parole. Chaque fois qu’il téléphone et que je réponds, il dit qu’il veut te parler. Comme si je n’existais pas ! » dit Joe.

« Gabriel aime tout le monde. Je te le dis : c’est un ange. Il rend aussi visite à ma cousine Élizabeth qui est enceinte comme moi.

— Justement, il pourrait pas se mêler de ses affaires ? »

Aujourd’hui, Marie n’a plus la force de parler.

Une crampe l’assaille. « Ayoye ! Joe, je n’en peux plus. Il faut que tu m’aides. » Marie a imaginé cette scène cent fois. Elle agrippe son iPhone, compose le numéro. Au bout du fil, à l’hôpital, l’infirmière lui demande quel est le rythme de ses contractions.

« Peut-être aux sept minutes, plus ou moins », répond Marie.

L’infirmière lui conseille de rappeler plus tard, quand les contractions la secoueront toutes les cinq minutes. Et l’envoie prendre une douche.

Marie s’exécute. Elle revêt sa robe de chambre bleue pendant que Joe fait les cent pas dans le salon. Et se dirige vers la douche. Il ne la voit plus, mais il entend un cri : « Joe ! J’ai perdu mes eaux. »

Dans la salle de bains, Marie est maintenant à quatre pattes, tourmentée par des contractions de plus en plus violentes. Elle sait qu’elle n’ira pas plus loin.

« Joe, appelle le 911 ! »

Joe attrape le téléphone. Au bout du fil, une voix lente lui promet d’envoyer une ambulance et les pompiers. Mais la tempête fait rage dehors. Il sait que les secours mettront du temps à arriver.

« Va chercher les voisins », crie Marie, qui hurle maintenant sans discontinuer.

Depuis quelques mois, leurs voisins d’en haut, des Vietnamiens, abritent une famille de réfugiés syriens. Pour l’instant, ils s’entassent à huit dans un petit quatre et demie, avec un chien saint-bernard, un chat et une perruche.

Joe met son manteau et monte à l’étage au-dessus. C’est Zahel, qu’on appelle aussi Zélomi, qui lui ouvre.

Joe frissonne.

« Pouvez-vous venir ? Marie est en train d’accoucher.

— Mon Dieu, j’arrive ! »

Zélomi arrive avec Salomé, la femme syrienne.

Les deux femmes se précipitent dans l’appartement de Marie avec des couvertures, des serviettes, une bassinette et une trousse de premiers soins.

C’est Zélomi qui entre la première dans la salle de bains, où Marie est désormais sur le dos, toujours traversée par les contractions. Elle glisse une couverture entre ses jambes, où la vulve, ouverte, commence à cracher une tête.

Joe entre.

« Regarde ton bébé ! Il s’en vient », lui lance-t-elle.

« Je ne suis pas sûr que ça soit mon bébé », murmure-t-il, la voix brisée.

« Ben voyons, regarde s’il te ressemble », répond-elle, le sourire en coin.

Salomé entre à son tour.

« Il n’est pas sûr d’être le père », lui lance Zélomi.

Salomé s’approche. La tête de l’enfant est maintenant complètement sortie. Elle se penche au-dessus de lui et en retire un cheveu.

« T’auras qu’à faire un test d’ADN », dit-elle, en tendant le cheveu ensanglanté à Joseph.

« Oui, comme ça, tu en auras le coeur net », lance Zélomi.

Alors que Marie pousse un râlement de douleur, ce cri, inimitable paraît-il, qui annonce l’expulsion finale, on sonne à la porte.

« Les pompiers ! » murmure Marie.

Joe ouvre la porte et laisse entrer deux ambulanciers et deux pompiers, ainsi que les époux de Zélomi et de Salomé, qui apportent des cadeaux pour l’enfant. Leur chien les suit dans l’appartement. « Je cherchais l’adresse. Puis, j’ai vu une lumière briller », dit le premier pompier.

Joe les guide vers la salle de bains, où tous s’arrêtent, interdits.

Le bébé est enveloppé dans les langes bleus qu’ont apportés les voisines. Marie le tient serré sur son sein. Émus, les voisins déposent leurs présents, des huiles essentielles à la myrrhe et un peu d’encens.

Le pompier retire une chaînette d’or de son cou et la dépose à côté de l’enfant.

Marie frissonne. Le chien s’approche de la mère et de l’enfant, pose sa tête sur le ventre de Marie, les réchauffant de son souffle.

Dans la rue, les sirènes des souffleuses entament leur chant. La tempête est apaisée. La ville est immaculée.

Joseph se penche sur Marie qui est toujours allongée sur le sol.

Elle le regarde tendrement.

« Chéri, dit-elle doucement. Regarde. C’est une fille ! »