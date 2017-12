1

Le jour de l’hiver

Certains indices vous avaient peut-être mis la puce à l’oreille — la neige, la glace, la gadoue ou les sapins de Noël —, mais c’est bel et bien aujourd’hui que l’hiver débarque officiellement dans nos vies et pour les trois prochains mois. À 11h28 précisément ce matin, après un bon travail de 89 jours et 20 heures, l’automne fera ainsi place au solstice d’hiver et à son manque de lumière.

Cela dit, ce n’est pas tant l’impalpable passage des saisons qui vous fera comprendre que l’hiver est là ce matin que la morsure du froid : on annonce -16 degrés Celsius à Montréal, avec un ressenti de -22. Ce sera plus intense encore à Québec (-18 degrés qui en paraîtront -27). Tuque et foulard chaudement recommandés.