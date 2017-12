Une femme de Gatineau est morte dans l’accident au Mexique

La Canadienne qui a perdu la vie dans l’accident d’autocar survenu mardi dans la péninsule du Yucatán, au Mexique, était une résidante de Gatineau, selon les informations obtenues par La Presse canadienne. Stephanie Horwood, 41 ans, était originaire de Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador. Elle vivait à Gatineau avec son conjoint et leurs deux filles, qui ont été légèrement blessés dans l’accident, a déclaré la belle-mère de Mme Horwood, Carole Pommet Reinthaler. L’accident aurait été causé par la négligence du conducteur et un possible excès de vitesse, d’après l’enquête préliminaire des autorités mexicaines. Le conducteur, qui fait partie des 20 personnes blessées dans l’accident, a été arrêté par les autorités.