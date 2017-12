Quoi surveiller aujourd'hui?

1

Sous les projecteurs: Yves Francœur

«Je m’excuse»: voilà ce que Jean-Marc Fournier aimerait entendre aujourd’hui de la part du président de la Fraternité des policiers de Montréal, Yves Francœur. Le leader parlementaire du gouvernement estime que Francœur a propagé de fausses allégations à son endroit, et qu’il mérite des excuses formelles.

Hier, la Sûreté du Québec (SQ) a conclu que les propos d’Yves Francœur au sujet d’un présumé trafic d’influence impliquant des élus libéraux (Jean-Marc Fournier et Raymond Bachand) étaient tout simplement non fondés. Le chef syndical a «pris acte» des conclusions de la vaste enquête de la SQ, mais sans plus.