Le divin enfant

Derniers jours de l’année, dernier tour de vis avant de pouvoir baisser pavillon, cesser toutes activités dites professionnelles et plonger dans cette parenthèse bienveillante, cette interface bénie qu’est le congé de Noël.

J’ai toujours eu un faible pour ce temps-ci de l’année, cet espace-ouate à odeur de sapin où la bonté, les réjouissances et jusqu’à l’amour semblent plus abondants que d’ordinaire. Comme le proverbial soldat français qui quitte sa tranchée pour tendre la main à son ennemi juré, son vis-à-vis allemand, c’est un moment de grâce qui, au-delà de la tourtière, de l’aspic aux couleurs de Noël et des farces de mononcle, nous aide à nous aimer ou, en tout cas, à nous endurer davantage. C’est un moment de trêve bienheureux et un souverain rappel de ce que c’est que d’être humain, ce sentiment d’être connecté, malgré les ressentiments et les différences, les uns aux autres.

Ce sont ces moments de communion et de vérité profondes que les réseaux sociaux sont justement en train de détruire, dit celui qui a travaillé à les mettre en place, Chamath Palihapitiya. Né au Sri Lanka mais élevé et éduqué en Ontario, l’ex-vice-président chargé d’augmenter la croissance chez Facebook est le dernier en date à dénoncer les effets pervers de « ces béquilles numériques qui nous font à tout moment trébucher hors de la réalité », comme se lamentait le collègue Jean-François Nadeau cette semaine.

Devant les diplômés de l’Université Stanford en Californie, M. Palihapitiya s’en est pris de front à Facebook. « Si vous nourrissez la bête, la bête vous détruira », dit-il. Selon lui, le système de réactions en boucle qu’il a participé à créer, pouces en l’air et flot de petits coeurs ininterrompus à l’appui, est en train « de détruire la façon dont la société fonctionne ». En affectant la manière dont les gens interagissent entre eux, nous serions en train de créer un monde où « la désinformation et l’insulte courent les rues et où la coopération et le débat public intelligent font défaut », dit l’homme qui refuse désormais de participer à « cette merde ».

Chamath Palihapitiya n’est pas seul. De plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer les réseaux sociaux. En août dernier, Roger McNamee, un des premiers investisseurs dans Facebook, accusait l’entreprise de créer « des menaces à la santé publique et à la démocratie », en utilisant notamment « des techniques de persuasion développées par l’industrie du jeu ». En novembre, le premier p.-d.g. de Facebook, Sean Parker, en a rajouté en admettant que les fondateurs « savaient qu’ils créaient quelque chose d’addictif en exploitant une vulnérabilité de la psychologie humaine ». Cette vulnérabilité est bien sûr le besoin de se faire « aimer », cette soif intarissable de validation chez les humains.

Au moment de développer le logiciel pour Facebook, dit M. Parker, la préoccupation première était « comment pouvons-nous accaparer votre temps et votre attention au maximum ? ». Des hackers comme lui ont alors eu l’idée du petit bouton « like » qui déclencherait inévitablement une charge de dopamine, encourageant ainsi l’utilisateur à télécharger le contenu. À ce moment-là, les concepteurs de Facebook étaient loin de s’imaginer qu’une dizaine d’années plus tard, leur petit Frankenstein compterait deux milliards d’accros. Ou encore que les insultes gratuites et les fausses informations pulluleraient, que des canulars, comme ceux parlant d’un réseau d’enlèvements d’enfants en Inde, causeraient de vraies morts, que la patrie de Poutine y verrait une façon d’influencer les élections américaines et que le fisc, lui, y trouverait une façon de garder les contribuables à l’oeil. Sans parler de cannibaliser les producteurs de contenu sans jamais leur verser une cenne.

Bien sûr, il n’y a pas que du négatif dans les réseaux sociaux. On y trouve également une façon exceptionnelle de rejoindre le simple citoyen, d’organiser des élections ou de promouvoir des événements. Une façon drôlement efficace de multiplier les informations et de connecter ce vaste monde, d’un lointain horizon à l’autre. Mais à l’instar de Chamath Palihapitiya, le temps est peut-être venu de se demander à qui toutes ces prouesses informatiques profitent, au juste. Selon lui, nous avons l’obligation morale aujourd’hui, non seulement de créer de nouvelles règles pour gérer les réseaux sociaux, mais de nous demander jusqu’où nous sommes prêts à aller dans notre éternelle quête d’autogratification.

« Vous ne le réalisez pas, mais vous êtes en train d’être programmés », dit-il.

Cette chronique sera de retour le 10 janvier. Joyeuses Fêtes!