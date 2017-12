Quoi surveiller aujourd'hui?

4

Dans le rétroviseur: Titanic

« Near, far, wherever you are / I believe that the heart does go on »… On reconnaît la chanson? Céline Dion, My Heart Will Go On, le fameux collier? Eh bien, tout ça a 20 ans aujourd'hui même — ou enfin, le film Titanic célèbre aujourd'hui les 20 ans de sa sortie mondiale.

Au-delà d'une chanson (par ailleurs peu aimée par Dion), l'oeuvre de James Cameron a surtout mis en orbite les carrières de Kate Winslet et de Leonardo DiCaprio, en plus de récolter quelque 2,2 milliards au box-office. Seul Cameron (lui-même) a fait mieux avec son giga-succès Avatar, en 2009.