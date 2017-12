Développement du Québec: synergies territoriales ou sectorielles?

Deux articles parus dans la rubrique Idées de la même édition des 9 et 10 décembre du journal Le Devoir illustrent fort bien deux options stratégiques de développement du Québec. Le premier texte signé par Bernard Vachon déplore l’abandon par Québec de plusieurs mesures et programmes publics concernant les régions. Yves-Thomas Dorval et ses partenaires, quant à eux, suggèrent la poursuite par le gouvernement de l’approche sectorielle en créant une autre grappe avec l’industrie de la construction. Les deux approches distinctes, de natures horizontale et verticale, misent sur deux types différents d’écosystèmes pour assister le marché afin de mieux coordonner les acteurs socioéconomiques dans un esprit d’innovation et de synergies.

L’approche horizontale plonge au Québec ses racines dans le régime municipal. Ici comme ailleurs, elle est marquée par la traditionnelle volonté de bâtir des communautés territoriales bien organisées. Avec la modernisation de l’appareil d’État dans les années 1960, l’horizontalité fut renouvelée par la création des régions administratives en 1968 et des territoires MRC (municipalités régionales de comté) en 1979. Le gouvernement désirait d’abord se rapprocher davantage des citoyens avec la gestion publique de programmes ainsi que de biens et services collectifs. Aussi, ces échelles territoriales devaient servir à la prise en main collective de leviers de développement.

Au cours de la décennie 1970 et surtout 1980, le régionalisme a atteint son zénith, sans toutefois générer beaucoup de résultats bien visibles en matière d’initiatives innovatrices. Les revendications pour la régionalisation du pouvoir politique furent ainsi fort mal accueillies, autant par l’administration que par les élus municipaux et provinciaux. Commença alors la longue agonie de l’émergente élite régionale par l’entremise d’une lente mais constante réduction des ressources et des effectifs alloués à cette échelle de coordination des acteurs.

Québec s’est en réalité tourné vers l’approche sectorielle. Dès 1992, le ministre de l’Industrie, Gérald Tremblay, fraîchement sensibilisé aux « champs concurrentiels », lança la stratégie ciblée sur des grappes industrielles. Les analyses fines de ces grappes devaient conduire à détecter les enjeux pour des gains globaux de profitabilité à obtenir par d’éventuels leviers de développement sectoriel. Après 25 ans d’expérimentations, le Québec a atteint une certaine maturité avec cette approche.

On constate notamment, au sein de ces grappes, que la proximité physique entre les acteurs socioéconomiques représente un facteur essentiel au succès de leur coordination, de l’innovation et des synergies. En réalité, l’assise territoriale fait la différence. C’est-à-dire que, malgré les relations à distance facilitées par Internet, le face-à-face demeure un puissant facteur de socialité, d’échanges et d’imbrications.

Agglomération d’activités

Par ailleurs, les vraies grappes spécialisées et territorialisées, à l’image des « districts » européens ou des clusters américains, sont rarissimes. Ce que l’on retrouve dans ce Québec où l’industrialisation n’est aucunement celle de la Ruhr ou du Midwest, ce sont des agglomérations d’activités diversifiées dans différents secteurs. Les zones industrielles comme Saint-Laurent, Gatineau et Drummondville sont diversifiées. Diversification économique qui leur donne en général leur véritable force. Certes, la spécialisation territoriale joue dans les grands domaines comme le commerce localisé dans les mégacarrefours et sur les boulevards. Elle joue aussi dans l’extraction des ressources naturelles dispersée par poches territoriales en périphéries. Se positionnent aussi certaines technopoles gravitant autour de centres de recherche comme dans l’agroalimentaire à Saint-Hyacinthe ou à La Pocatière dans une moindre mesure. Mais dans l’environnement économique du Québec, les concentrations ou grappes sont largement composées d’activités diversifiées.

En outre, l’ancrage territorial des grappes d’activités par les effets de proximité ne respecte pas nécessairement le découpage des villes et des régions. Pour diverses raisons, y compris la mobilité réelle des acteurs, les grappes d’activités dessinent leur propre frontière par leur système de relations. Les formes territoriales découpées peuvent être une cité technologique, un bureau de commerce ou un parc industriel localisés à l’intérieur d’une ville, ou encore une zone économique située à cheval sur deux, trois, quatre ou cinq municipalités, comme en Beauce, ou encore une partie de région bien démarquée comme le corridor des Laurentides.

Ces quelques leçons tirées de l’expérience québécoise nous amènent à relativiser les approches régionales et sectorielles utilisées à tour de rôle par la politique publique. Les faits confrontent les finalités mises en avant. Et parmi ces faits résident, au Québec, de Sept-Îles à Angus en passant par Rivière-du-Loup, Lévis et autres Granby, des territoires prospères qui créent des emplois et de la richesse, notamment grâce à la collaboration des acteurs, aux initiatives innovatrices et aux synergies territoriales. Il serait peut-être pertinent de miser sur ces territoires réels plutôt que sur de chimériques Silicon Valley qui drainent les ressources publiques par des miroirs aux alouettes.