Quoi surveiller cette fin de semaine?

Sur les écrans

La force est avec cette franchise. Le lancement du film Star Wars : The Last Jedi a ramassé une cagnotte de plus de 45 millions mardi en Amérique du Nord, ce qui en fait le meilleur démarrage de l’année et la deuxième sortie la plus profitable de l’histoire… après Star Wars : The Force Awakens en 2015.

Le plus récent opus, huitième de la série, va-t-il maintenant fracasser le record de vente pour son premier week-end? La lancée en trombe semble alimentée par un mélange de dévotion et de critiques généralement très favorables aux États-Unis. Par contre, assez déçu Le Devoir est.