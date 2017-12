3

Décision en cour

La demande de libération de Bertrand Charest est en délibéré et pourrait aboutir dans les prochaines heures. L’ex-entraîneur s’est dit prêt à verser une caution de 100 000 $ pour reprendre sa liberté en attendant la réception possible de sa cause en appel.

Bertrand Charest a été condamné à 12 ans de pénitencier pour avoir agressé neuf jeunes skieuses d’élite sous sa responsabilité. La direction des poursuites criminelles et pénales s’oppose à sa libération et affirme avoir reçu de nouvelles allégations troublantes sur le comportement de l’homme de 52 ans.