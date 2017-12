Les cours d’éducation sexuelle obligatoires dès septembre

Photo: Anne-Christine Poujoulat Agence France-Presse

Québec — Tous les élèves du primaire et du secondaire auront l’obligation de suivre des cours d’éducation sexuelle à compter de septembre prochain, a appris La Presse canadienne mercredi. L’information a été confirmée par le premier ministre Philippe Couillard, dans un entretien exclusif. Au cours des deux dernières années, le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, a tenté d’implanter graduellement, sur une base volontaire, l’éducation sexuelle à l’école, mais sans grand succès. La grande majorité des écoles n’a pas suivi, tandis que les syndicats d’enseignants ont dénoncé le manque de formation et l’approche retenue par Québec. Mais dès septembre, toutes les écoles de toutes les commissions scolaires devront offrir des cours d’éducation sexuelle, et ce, de la première année du primaire à la cinquième secondaire. Cette mesure touche environ un million de jeunes. « J’ai l’impression que la vaste majorité des Québécois souhaite ça », a commenté le premier ministre.