Chantier devant une mosquée: le contrat ne demandait pas d’exclure les femmes

Aucune clause au contrat n’a demandé à exclure les femmes du chantier de construction à côté de deux mosquées de Côte-des-Neiges, a conclu la Commission de la construction du Québec. Elle poursuit toutefois son enquête jusqu’à jeudi pour savoir si des ordres ont effectivement été donnés à certaines femmes « de ne pas travailler à certains endroits », indique Simon-Pierre Pouliot, directeur des communications de la CCQ. « On a commencé notre analyse et on n’a pas trouvé de clause qui traite des femmes sur le chantier », a-t-il affirmé.

Il y aurait toutefois une clause concernant le bruit le vendredi, jour important de prière pour les fidèles. Mais ce genre de clause est toutefois « normale ». « Je pense que c’est normal qu’il y ait des restrictions pour le bruit », a dit M. Pouliot, donnant l’exemple des travaux menés à proximité de centres de la petite enfance.

Un reportage de TVA Nouvelles avait affirmé que des dirigeants des lieux de culte Ahl-ill Bait et Masjid Baitul-Mukarram avaient fait des pressions pour que les femmes soient écartées du chantier. Les réactions d’indignation avaient aussitôt fusé de toutes parts, notamment des agitateurs de la droite nationaliste et de la députée du Parti québécois, Catherine Fournier. Des messages de haine et des menaces de mort ont abondé sur la page de la mosquée.

L’avocat de la mosquée Ahl-ill Bait envisage des poursuites envers non seulement TVA et les entrepreneurs, mais également envers les députés qui ont commenté sans vérifier les faits. « Ce sont de fausses nouvelles. On ne peut pas créer toute une nouvelle et la présenter comme si c’était vrai, sans avoir vérifié quoi que ce soit », a dit William Korbatly. Selon lui, même si la situation est en train d’être éclaircie par des faits, « le mal est déjà fait », croit-il. « Le dommage est déjà fait parce que là, comment vous allez annuler une fausse nouvelle ? Il faudrait retourner en arrière dans le temps. On approche des événements de janvier. On se demande vraiment c’est quoi ça ».

