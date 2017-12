Scandales, décès, sports et faits divers ont été nombreux à pousser les Québécois vers leur clavier d’ordinateur ou leur téléphone intelligent en 2017, selon le palmarès des tendances des Québécois sur le moteur de recherches Google au cours de l’année.

Google Canada dévoile mercredi ses listes annuelles des personnalités et sujets qui ont le plus intéressé les Canadiens et les Québécois. Parmi les nombreuses recherches de toutes sortes effectuées sur Google, l’entreprise a ainsi établi ses « tendances 2017 », c’est-à-dire les sujets qui ont particulièrement attiré l’attention cette année, comparativement à l’an dernier.

Sans surprise, des personnalités ayant fait partie d’une vague de dénonciations pour inconduite, harcèlement ou autres controverses cet automne se retrouvent dans la liste des Québécois les plus recherchés sur Google dans la province, à commencer par Gilbert Rozon, accusé d’agressions sexuelles par de nombreuses femmes et visé par des poursuites à ce sujet. Giovanni Apollo, dénoncé à la fois pour inconduites sexuelles et pour mensonges, se retrouve aussi sur la liste, tout comme l’animateur de radio Gilles Parent, lui aussi frappé par des allégations à caractère sexuel.

L’animateur Éric Salvail, par contre, ne s’y trouve pas, bien qu’il ait lui aussi quitté toutes ses fonctions professionnelles après des dénonciations d’inconduites. Le porte-parole de Google Canada, Thibault Davet, explique son absence par le fait que le palmarès répertorie les hausses marquées de recherches et non le nombre total.

« Dans les recherches tendances, ce qu’on regarde, c’est une hausse de recherches très notée par rapport à 2016. Donc, il se peut, par exemple, qu’Éric Salvail ait été très recherché en 2016 pour d’autres raisons et que la hausse de recherches par rapport à ce qui est arrivé avec lui dernièrement [n’ait pas été] assez importante pour qu’il se retrouve dans les tendances », a-t-il suggéré.

Certains faits divers ont aussi attiré la curiosité, notamment la disparition de Karine Major, cette jeune femme de 26 ans qui a mystérieusement fui son domicile du Bas-Saint-Laurent avant d’être retrouvée huit jours plus tard en Saskatchewan, en mai dernier. Le Québécois accusé de deux meurtres à la suite de la plus longue alerte Amber de l’histoire du Québec, en septembre dernier, a aussi fait l’objet de nombreuses recherches.

Les Québécois se sont aussi tournés vers le moteur de recherches dans un moment triste — la mort du chanteur Patrick Bourgeois —, tout comme dans un moment victorieux — le retour de Georges St-Pierre dans l’octogone en UFC.

Élan de générosité

En ce qui a trait aux thèmes recherchés, l’ouragan Irma a été une occasion où l’on a vu les Québécois faire preuve de solidarité, selon le porte-parole de Google Canada.

« Nos données indiquent qu’à bien des occasions, les Québécois ont vraiment su se serrer les coudes afin d’atteindre un but commun, ou ont au moins été unis par un même sujet, a-t-il souligné. Par exemple si on regarde les recherches sur le terme » ouragan Irma «, on a vu une énorme augmentation des recherches autour de ce thème, de ce sujet par les Québécois, qui ont vraiment recherché des façons d’aider les gens touchés par l’ouragan, comment donner, comment aider. »

Évidemment, le fait que l’ouragan ait frappé la Floride, État chouchou de plusieurs Québécois, a certainement joué sur la tendance.

La liste des tendances inclut également le Super Bowl et le Canadien de Montréal, deux sujets qui ne manquent pas de susciter l’intérêt d’une année à l’autre. Thibault Davet croit tout de même que les insuccès de l’équipe cette saison ont pu provoquer une hausse suffisamment marquée des recherches pour se démarquer parmi les tendances de l’année.

« Les Québécois, qu’ils adulent ou grincent les dents, ne manquent jamais de faire des recherches à ce sujet bon an mal an », admet-il.

Le porte-parole de Google Canada remarque également que les Québécois n’ont pas été immunisés contre la frénésie entourant le mariage royal prévu en 2018, Meghan Markle faisant partie des sujets et des personnalités ayant connu une forte hausse dans les recherches cette année.

« On voit plus souvent l’intérêt pour la famille royale chez les Canadiens anglophones, mais je pense que les Québécois ne peuvent s’empêcher d’avoir [un intérêt] pour un conte de fées. On a vu que Meghan Markle, l’actrice américaine qui a vécu à Toronto aussi, qui a joué dans Suits, s’est fait demander en mariage par le prince Harry après plusieurs mois [de fréquentations], donc c’est vraiment une histoire de conte de fées et je pense que les Québécois, comme les Canadiens, comme tout le monde dans le monde ne peuvent s’empêcher d’être très intéressés par ce genre d’histoires. »

Les tendances des recherches Google au Québec en 2017 Ouragan Irma Occupation double Super Bowl Meghan Markle 13 Reasons Why Canadien de Montréal Hydro-Québec iPhone 8 Despacito Grève construction



Les Québécois ayant fait l'objet de recherches sur Google en 2017, au Québec Gilbert Rozon Patrick Bourgeois Karine Major Le Québécois au coeur de la plus longue alerte Amber de l’histoire du Québec Georges St-Pierre Yvon Lacasse Giovanni Apollo Jonathan Drouin Gilles Parent Lucie Laurier

Les personnalités ayant fait l'objet de recherches Google au Québec en 2017 Meghan Markle Gilbert Rozon Patrick Bourgeois Tom Petty Chris Cornell Karine Major Harvey Weinstein Le Québécois au coeur de la plus longue alerte Amber de l’histoire du Québec Chester Bennington Bill Paxton