L'est du Québec sous la neige: état de la situation

La tempête de neige qui a débuté mardi est terminée dans la région de Montréal, où la valse du déneigement a commencé, mais les précipitations se poursuivent, mercredi, ailleurs dans la province.



Les écoles sont-elles fermées?



Dans l'est de la province, où la tempête bat son plein, de nombreuses écoles ont choisi de fermer leurs portes pour la journée. C'est le cas des établissements des commissions scolaires de Charlevoix ainsi que des Monts-et-marées et des Phares, dans le Bas-Saint-Laurent, et de l'Estuaire, sur la Côte-Nord.



Certaines écoles des commissions scolaires du Fer, sur la Côte-Nord, René-Lévesque, en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, et des Rives-du-Saguenay sont également fermées, ainsi que toutes les écoles de Gaspé de la commission scolaire des Chics-Chocs.



Quel est l'état des routes



La tempête hivernale qui a déferlé sur le Québec mardi, a contribué à ralentir les déplacements sur le réseau routier de la province. La neige s’est accumulée rapidement sur la chaussée et des vents forts ont causé de la poudrerie à plusieurs endroits.

Jusqu’à jeudi, Environnement Canada prévoit des précipitations allant de 15 à 50 centimètres, selon les endroits. La neige sera particulièrement abondante dans les régions qui se trouvent dans l’est de la province. Les secteurs de Charlevoix, de Forestville et ceux situés à l’embouchure du Saguenay devraient ainsi recevoir la plus grande quantité de neige, soit de 40 à 50 cm. De la pluie pourrait aussi succéder à la neige mercredi sur certains secteurs à l’est de Rimouski et de Sept-Îles.



