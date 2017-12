Quoi surveiller aujourd'hui?

4

Dans le rétroviseur: Nankin

On l'appelle le «sac de Nankin», le «massacre de Nankin», ou encore le «viol de Nankin»: autant de façons de décrire un traumatisme dans la mémoire collective chinoise et un véritable carnage humain. Le 80e anniversaire de la prise de Nankin par les troupes japonaises sera souligné aujourd'hui dans l'ancienne capitale chinoise.

Les sources divergent, mais on estime qu'au moins 200 000 civils ou soldats désarmés ont été tués dans les six semaines qui suivirent la conquête de la ville par les Japonais. L'armée impériale japonaise aurait aussi violé jusqu'à 80 000 femmes et enfants.