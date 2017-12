Première tempête de l'hiver: suivez la situation

Une forte tempête de neige balaie depuis mardi matin le Québec. D'ici mercredi, elle laissera derrière elle des précipitations variant entre 20 et 40 centimètres selon les régions.



Selon Environnement Canada, l’importante dépression en provenance des Grands-Lacs n’épargnera qu’une seule région, l’Abitibi-Témiscamingue.



Pour Montréal, il s’agira de la première bordée de la saison. Environ 20 centimètres de neige devraient s’abattre.



Les précipitations seront supérieures dans le centre et l’est de la province.



À Québec, 25 centimètres sont attendus. Les vents seront parfois violents, des rafales pouvant atteindre 90 kilomètres à l’heure.



Quel est l'état des routes?



Partout au Québec, les vents forts causent de la poudrerie par endroits.



Le retour à la maison mardi risque donc d’être difficile sur les routes, puisque la visibilité devrait être considérablement réduite. De plus, certains véhicules ne sont pas encore munis de pneus d’hiver, la date d’échéance étant le 15 décembre.



Des retards dans les transports en commun sont également à prévoir.

??❄️Nos bus sont sur les routes, mais des retards sont à prévoir. Merci de votre patience. — STM (@stminfo) 12 décembre 2017

L'école est-elle ouverte?

Des retards et des annulations sont également à prévoir à l'aéroport de Montréal.À Montréal, toutes les écoles sont ouvertes.La Commission scolaire de la Côte-du-Sud, dans Chaudière-Appalaches, a annoncé la fermeture de toutes ses écoles mardi en raison des conditions météorologiques annoncées​. Idem pour la Commission scolaire des Samares, dans Lanaudière.À la Commission scolaire de l'Énergie, en Mauricie, presque toutes les écoles sont fermées, sauf celles du secteur La Tuque.Du côté de la commission scolaire anglophone Sir-Wilfrid-Laurier (Laval, Laurentides et Lanaudière), le transport scolaire a été annulé à l'école primaire Joliette, à l'école primaire Rawdon et à l'école secondaire Joliette, mais tous les autres établissements restent ouverts.Plusieurs écoles privées – dans la région de Lanaudière, notamment – sont également fermées.





D'autres détails suivront.