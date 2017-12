1

Le mot du jour : neige

Et c’est parti pour quelques beaux mois blancs (mais aussi souvent gris et bruns) : une première forte tempête hivernale est annoncée aujourd’hui et demain sur tout le Québec. De 20 à 40 cm de neige devraient rester au sol, lançant de facto la saison du pelletage amateur — de même que celle du maniement extravagant de la chenillette en milieu urbain.

Selon les régions, on ajoute des vents forts, un peu de poudrerie et le fameux facteur « conducteurs déshabitués de la conduite hivernale » aux conditions routières difficiles. Ainsi donc : prudence.